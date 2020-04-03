Слідчі СБУ викрили холдинг російських телекомунікаційних компаній на негласному отриманні інформації користувачів інтернету в Криму, а також блокуванні українських інтернет-ресурсів на території тимчасово окупованого півострова.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У ході досудового розслідування СБУ встановила, що менеджмент російського товариства, що входить до великого телекомходінгу з РФ, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ. Ці програмні комплекси здійснюють негласне отримання інформації з телекомунікаційних мереж через несанкціоноване отримання даних користувачів мережі інтернет, а також блокування українських інтернет-сайтів на території АР Крим», - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що здійснено повідомлення про підозру президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній.

Зазначається, що президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Громадянину РФ, який був пособником, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України, тобто у діянні, умисно вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: наданні іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом генерального прокурора України.

Як додали в СБУ, до групи російського холдингу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам.