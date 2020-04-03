Жители оккупированного Севастополя, которые работали на упрощённой системе налогообложения, активно закрываются.

Об этом сообщил т.н. "Законодательного собрания" оккупированного Севастополя Сергей Борисов со ссылкой на информацию налоговой службы региона, пишет Новый Севастополь.

«За последние две недели в налоговых органах резко, я подчёркиваю, увеличилось количество сдаваемых патентов и заявлений о ликвидации индивидуальных предпринимателей. Также резко увеличились шансы попасть в недоимку по поступлениям в фонды», – заявил он.

Он отметил, что в Севастополе зарегистрировано 17,5 тысяч индивидуальных предпринимателей. Из них на специальных режимах работает 91%. Каждый такой индивидуальный предприниматель обязан платить в пенсионный и прочие фонды суммарно 40,8 тысяч рублей.

Борисов добавил, что сохранение угрозы распространения коронавирусной инфекции представляет угрозу для работы пляжей предстоящим летом. А если они и откроются, то туристический сезон, скорее всего, в этом году будет провальным. «Денег у туристов, чтобы приехать и потратить их на отдых в Севастополе и в Крыму, не будет», – добавил депутат.

"Парламентарий" сообщил, что общий объем поступлений от бизнеса по специальным режимам налогообложения, по данным налоговой службы, за 2019 год составил суммарно 1,6 млрд рублей. В том числе по НВД – 127 млн рублей, по патентам – 195 млн рублей, по упрощённой системе налогообложения – 1,27 млрд рублей.