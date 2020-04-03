Росія повернула Україні дві ноти з приводу окупованого Криму, розповіла на брифінгу в Москві директор Департаменту інформації і друку російського МЗС Марія Захарова.

Брифінг транслювався на Facebook-сторінці відомства, передає УНН.

“У першій Київ висловив протест у зв’язку з археологічними розкопками і земляними роботами в Криму. У другій зажадав звіту про заходи, які вживаються Росією в боротьбі з коронавірусом в Криму та Донбасі”, — заявила Захарова “зміст повернутих українській стороні документів”.

У січні Москва повернула Києву іншу ноту протесту: українську сторону обурив візит до окупованого Москвою Криму президента Росії Володимира Путіна. Документ відправили назад без розгляду.

Додамо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося з заявою до Росії щодо забезпечення захисту життя населення на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з епідемією COVID-19.