МЗС РФ повернуло ноти України щодо окупованого Москвою Криму
|21:01 23.04.2020
|Крым
Росія повернула Україні дві ноти з приводу окупованого Криму, розповіла на брифінгу в Москві директор Департаменту інформації і друку російського МЗС Марія Захарова.
Брифінг транслювався на Facebook-сторінці відомства, передає УНН.
“У першій Київ висловив протест у зв’язку з археологічними розкопками і земляними роботами в Криму. У другій зажадав звіту про заходи, які вживаються Росією в боротьбі з коронавірусом в Криму та Донбасі”, — заявила Захарова “зміст повернутих українській стороні документів”.
У січні Москва повернула Києву іншу ноту протесту: українську сторону обурив візит до окупованого Москвою Криму президента Росії Володимира Путіна. Документ відправили назад без розгляду.
Додамо, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося з заявою до Росії щодо забезпечення захисту життя населення на тимчасово окупованих територіях у зв’язку з епідемією COVID-19.
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