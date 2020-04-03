США закликає РФ припинити репресії проти кримських татар
|20:30 23.04.2020
|Крым
У четвер, 23 квітня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, посол США в організації Джеймс Гілмор заявив, що Америка занепокоєна неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації Криму і закликає РФ припинити репресії проти кримських татар.
Про це повідомляє прес-служба місії США при ОБСЄ, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"США занепокоєні неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації. Нас непокоїть доля активіста «Кримської солідарності» Яшара Муедінова, якого, за повідомленнями утримують в каральній психіатрії з 2 квітня", - говориться у повідомленні.
США закликали Росію припинити репресії проти кримських татар, звільнити політичних в‘язнів і скасувати заборону Меджлісу.
Окрім цього, Гілмор від імені США, висловив занепокоєння планами Москви, яка, за повідомленнями, хоче призвати 3300 українців з Криму до лав російських збройних сил.
"Це збільшить загальну кількість українців з Криму, яких силоміць призвали до російських збройних сил до більше ніж 22 000. Це пряме порушення міжнародного права", - додав він.
Ще на цю тему:
"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру"
Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
Фигурантов третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» отправят на психиатрическую экспертизу
Адвокату вдалося 20 хвилин поспілкуватися з політв’язнем Мустафаєвим
Чубаров опублікував документи з обвинуваченнями від «кримського управління Слідкому РФ»
Политзаключенные проводят обработку камер самостоятельно - адвокат
Политзаключенного Яшара Муединова удерживают в психбольнице с человеком, убившим своего сокамерника