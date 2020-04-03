У четвер, 23 квітня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, посол США в організації Джеймс Гілмор заявив, що Америка занепокоєна неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації Криму і закликає РФ припинити репресії проти кримських татар.

Про це повідомляє прес-служба місії США при ОБСЄ, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"США занепокоєні неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації. Нас непокоїть доля активіста «Кримської солідарності» Яшара Муедінова, якого, за повідомленнями утримують в каральній психіатрії з 2 квітня", - говориться у повідомленні.

США закликали Росію припинити репресії проти кримських татар, звільнити політичних в‘язнів і скасувати заборону Меджлісу.

Окрім цього, Гілмор від імені США, висловив занепокоєння планами Москви, яка, за повідомленнями, хоче призвати 3300 українців з Криму до лав російських збройних сил.

"Це збільшить загальну кількість українців з Криму, яких силоміць призвали до російських збройних сил до більше ніж 22 000. Це пряме порушення міжнародного права", - додав він.