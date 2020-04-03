Три роки тому, 23 квітня 2017 року, американський медик Джозеф Стоун, який перебував у спостережній місії ОБСЄ, загинув від міни.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив посол США в організації Джеймс Гілмор, повідомляє Голос Америки.

Засідання вперше проводилось у режимі онлайн.

«Сьогодні особливо скорботний день для Спеціальної спостережної місії, - заявив Гілмор. - 23 квітня - треті роковини загибелі Джозефа Стоуна, амерканського медика зі Спостережної місії, який загинув від вибуху міни в 2017 році»

Його смерть привертає увагу до складнощів з якими стикається в своїй роботі місія ОБСЄ, зауважив посол, відзначивши, що в умовах пандемії, роботу місії ще більше ускладнює «необхідність провадити заходи, щоб стримувати COVID-19, практикувати соціальне дистанціювання, необхідне для захисту спостерігачів і тих, з ким вони спілкуються».

Говорячи про ситуацію в Криму, Гілмор від імені США, висловив занепокоєння планами Москви, яка, за повідомленнями, хоче призвати 3300 українців з Криму до лав російських збройних сил.

«Це збільшить загальну кількість українців з Криму, яких силоміць призвали до російських збройних сил до більше ніж 22 000, - наголосив Гілмор. - Це пряме порушення міжнародного права».

Він також наголосив на занепокоєнні США неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації. «Нас непокоїть доля активіста «Кримської солідарності» Яшара Муедінова, якого, за повідомленнями утримують в каральній психіатрії з 2 квітня».

США закликали Росію припинити репресії проти кримських татар, звільнити політичних в‘язнів і скасувати заборону Меджлісу.

Крим потерпає від ще однієї кризи у вигляді пандемії COVID-19. «Нас непокоїть поновлення скандально відомих своїми насильницькими діями бойовиків «Самооборони Криму» та «Казацьких братерств», які, за повідомленнями, отримали повноваження на забезпечення виконання правил карантину», - зауважив посол.

Посол наголосив - справжній масштаб поширення коронавірусу в Криму невідомий через те, що Росія вдається до залякувань та репресій проти незалежних голосів в Криму.

«Ми підтверджуємо, що Крим - неподільна частина суверенної України», - йдеться в заяві.