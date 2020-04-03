США в ОБСЄ згадали американського медика, який загинув на Донбасі і висловили занепокоєння зростанням насильства в Криму

20:15 23.04.2020   Крым

Три роки тому, 23 квітня 2017 року, американський медик Джозеф Стоун, який перебував у спостережній місії ОБСЄ, загинув від міни.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ заявив посол США в організації Джеймс Гілмор, повідомляє Голос Америки.

Засідання вперше проводилось у режимі онлайн.

«Сьогодні особливо скорботний день для Спеціальної спостережної місії, - заявив Гілмор. - 23 квітня - треті роковини загибелі Джозефа Стоуна, амерканського медика зі Спостережної місії, який загинув від вибуху міни в 2017 році»

Його смерть привертає увагу до складнощів з якими стикається в своїй роботі місія ОБСЄ, зауважив посол, відзначивши, що в умовах пандемії, роботу місії ще більше ускладнює «необхідність провадити заходи, щоб стримувати COVID-19, практикувати соціальне дистанціювання, необхідне для захисту спостерігачів і тих, з ким вони спілкуються».

Говорячи про ситуацію в Криму, Гілмор від імені США, висловив занепокоєння планами Москви, яка, за повідомленнями, хоче призвати 3300 українців з Криму до лав російських збройних сил.

«Це збільшить загальну кількість українців з Криму, яких силоміць призвали до російських збройних сил до більше ніж 22 000, - наголосив Гілмор. - Це пряме порушення міжнародного права».

Він також наголосив на занепокоєнні США неправомірним утриманням у російських в‘язницях українських громадян через їх опозицію до окупації. «Нас непокоїть доля активіста «Кримської солідарності» Яшара Муедінова, якого, за повідомленнями утримують в каральній психіатрії з 2 квітня».

США закликали Росію припинити репресії проти кримських татар, звільнити політичних в‘язнів і скасувати заборону Меджлісу.

Крим потерпає від ще однієї кризи у вигляді пандемії COVID-19. «Нас непокоїть поновлення скандально відомих своїми насильницькими діями бойовиків «Самооборони Криму» та «Казацьких братерств», які, за повідомленнями, отримали повноваження на забезпечення виконання правил карантину», - зауважив посол.

Посол наголосив - справжній масштаб поширення коронавірусу в Криму невідомий через те, що Росія вдається до залякувань та репресій проти незалежних голосів в Криму.

«Ми підтверджуємо, що Крим - неподільна частина суверенної України», - йдеться в заяві.



Ще на цю тему:

11:00 24.04.2020
США в ОБСЄ: Через репресії і залякування Росії масштаб поширення коронавірусу у Криму невідомий
09:40 24.04.2020
СБУ попереджає про загрозу вербування українців спецслужбами РФ у Криму
09:20 24.04.2020
Україна засудила в ОБСЄ "земельний" указ Путіна та черговий "призов" в окупованому Криму
21:01 23.04.2020
МЗС РФ повернуло ноти України щодо окупованого Москвою Криму
20:01 23.04.2020
"Крим відрізаний від цивілізованого світу" – Кориневич
12:01 23.04.2020
Екс-суддя АР Крим постане перед судом за держзраду
20:15 22.04.2020
Коронавирус выявлен еще у шестерых жителей Севастополя
20:00 22.04.2020
Прокуратура АРК направила в суд обвинения в госизмене против двух экс-депутатов из Севастополя
15:40 22.04.2020
В Крыму выявлено еще 5 случаев заражения COVID-19 и 1 в Севастополе
20:01 21.04.2020
Оккупанты РФ в Крыму продолжают притеснения священников и общины ПЦУ, - МИД Украины
15:01 21.04.2020
До свободи активісту Котову залишається приблизно вісім місяців. Сподіваюся, до того часу влада дракона впаде. Смерть тирану!
10:01 21.04.2020
Генпрокуратура РФ заблокувала сайт Мінреінтеграції України: чому
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
20:44 23.04.2020
З Греції повертаються українські моряки, на кораблі яких виявили коронавірус
19:45 23.04.2020
Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр
18:41 23.04.2020
Греція продовжила карантин до 4 травня
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:20 24.04.2020
Новий керівник невизнаної Абхазії обіцяє «активніше працювати з братньою Росією»
10:20 24.04.2020
США осудили действия российских оккупантов на захваченной территории Грузии
19:31 23.04.2020
У Грузії почали перевірку компаній, які хочуть торгувати онлайн під час карантину
17:41 23.04.2020
Коронавірус завдав удару по виноробній галузі Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:00 24.04.2020
КС Молдови призупинив отримання кредиту від РФ на 200 млн євро
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
14:15 21.04.2020
В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт
Всі новини країни
Россия Россия
13:20 24.04.2020
Россияне вынесли из банков рекордный объем валютных вкладов
13:00 24.04.2020
Лівія звинуватила Росію у використанні хімічної зброї
09:00 24.04.2020
В России бюджетных заказчиков обяжут строить суда на отечественных верфях
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:21 23.04.2020
У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
14:45 21.04.2020
Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану
13:45 21.04.2020
Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
Всі новини країни
Украина Украина
14:00 24.04.2020
В Крыму за сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения COVID-19
13:40 24.04.2020
За первый квартал перевалка в порту Черноморск составила 6,6 млн тонн
12:40 24.04.2020
Россия отправит в Средиземное море вторую вооруженную "Калибрами" подводную лодку ЧФ
12:00 24.04.2020
Российский флот теряет боеспособность из-за коронавируса
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд