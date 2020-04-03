"Крим відрізаний від цивілізованого світу" – Кориневич
|20:01 23.04.2020
|Крым
Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич в інтерв'ю сайту "Сьогодні" заявив, що в умовах коронавірусної інфекції, Крим відрізаний від цивілізованого світу, оскільки через окупацію РФ півострів не може отримувати постачання тестів чи лікарських засобів з-за кордону. Жодна зарубіжна країна на це не піде.
"Ситуація в тимчасово окупованому Криму і Севастополі не дуже гарна, щоб не сказати, дуже складна. Дійсно, там не вистачає медикаментів, засобів захисту і тестів. Закриваються деякі лікарні, бо є підозри, що вся лікарня інфікована, як-то в Армянську чи Севастополі. Крим відрізаний від цивілізованого світу. Через окупацію РФ Крим не може отримувати постачання тестів чи лікарських засобів з-за кордону, бо, безумовно, жодна зарубіжна країна на це не піде", - підкреслив Кориневич, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Представник президента в АРК відзначив, що Крим і до цього був сірою закритою зоною, але в ситуації пандемії коронавірусу Крим опинився у ще скрутнішому становищі.
"Звичайно, окупаційна влада дає якісь дані. Ви їх теж бачите в інтернеті. Але верифікувати їх жодним чином не можна. Ми розуміємо, що ці дані можуть не відповідати дійсності, бо за них не відповідає жодна міжнародна організація, жоден міжнародний спостерігач чи оглядач не може їх підтвердити. Тому ми впевнені, що має місце замовчування", - додав він.
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