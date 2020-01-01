Греція влітку проведе саміт Європейської народної партії - прем'єр

19:45 23.04.2020   Греция

Лідери Європейської народної партії погодилися провести саміт політичної сім'ї в Греції цього літа після відповідної пропозиції грецького прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Як повідомляє "Європейська правда", у повідомленні на сайті глави уряду Греції.

"Прем'єр-міністр закликав заохотити північних європейців щодо відпочинку на півдні, в районах, які є гігієнічно безпечними. У цьому контексті він запропонував, щоб наступний саміт ЄНП відбувся в Греції цього літа. Усі прийняли пропозицію, підкресливши, що наша країна - безпечне місце призначення", - йдеться у заяві.

Міцотакіс наголосив на необхідності нових фінансових інструментів та спільних втручань для підтримки економічного відновлення Європи.

Він також розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, підкресливши, що "демократія та верховенство права є основними в Європі".

Нагадаємо, лідери 13 політичних партій, які входять до об'єднаної Європейської народної партії, написали листа президенту ЄНП Дональду Туску із закликом виключити угорську партію "Фідес".

Політики висловили стурбованість ухваленим в Угорщині законом, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном, який є лідером "Фідес", безстроково розширити надзвичайний стан в країні.



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