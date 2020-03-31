Комітет ВР звернувся до іноземних парламентів щодо спроб РФ ослабити санкції

19:15 23.04.2020   Украина

Комітет парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні одноголосно ухвалив текст звернення до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей щодо спроб Російської Федерації домогтися послаблення або скасування міжнародних санкцій, запроваджених у відповідь на збройну агресію РФ проти України, під приводом боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради, передає РБК-Україна.

Вказано, що у своєму зверненні комітет закликав міжнародну спільноту протидіяти дезінформації та спробам РФ уникнути під приводом боротьби з пандемією COVID-19 відповідальності за грубі триваючі порушення міжнародного права та сприяти подальшому дотриманню міжнародним співтовариством чіткої позиції, що єдиною легітимною підставою для скасування санкцій є припинення Росією збройної агресії проти України та деокупація тимчасово окупованих територій.

Також комітет закликає реагувати на нові випадки порушень міжнародного права зі сторони Російської Федерації, зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України та інших держав посиленням тиску на державу-агресора і запровадженням нових санкцій та обмежувальних заходів.

Нагадаємо, раніше Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про ослаблення санкцій у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу.



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