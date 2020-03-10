Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым нельзя рассматривать до деоккупации полуострова.

Об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью «Сегодня», передает ATR.

«Мы коммуницируем свою позицию всем: министерствам, офису президента, народным депутатам. Воду подавать в Крым до деоккупации нельзя», — сказал он.

Кориневич добавил, что Россия должна сама разобраться с этой проблемой, так как это обязанность страны-оккупанта.

«Когда мы говорим с крымчанами, которые проживают на временно оккупированной территории, то слышим один очень важный тезис. Воды для нужд гражданского населения хватает. Более того, были исследования, которым можно верить, что потребности гражданского населения по воде обеспечиваются. Воды не хватает для кого или для чего? Для больших предприятий, военных ВС РФ, для тех сотен тысяч людей, которые переселяются из РФ», — подчеркнул постпред Зеленского.

Напомним, в марте 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновления поставки воды в оккупированный Крым. Позже он добавил, что о восстановлении подачи воды в оккупированный Крым для промышленных и военных объектов речь не идет, но Киев обязан помочь своим гражданам на полуострове. Поэтому он предложил возить воду в бутылках. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил заявление премьер-министра, назвав это подлым ударом в спину тех, кто не смирился с оккупацией.

После этого заявления в представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что государство-оккупант — Россия — несет полную ответственность за граждан Украины в оккупированном Крыму. А в случае возобновления подачи воды в Крым команда представительства подаст в отставку.