Греція продовжила карантин до 4 травня
|18:41 23.04.2020
|Греция
Уряд Греції продовжив до 4 травня обмежувальні заходи, запроваджені для запобігання поширенню коронавірусу в країні.
Про це заявив представник уряду Стеліос Пецас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Пецас заявив, що новий план щодо поступового скасування деяких обмежень буде оголошений прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом на початку наступного тижня, можливо, у понеділок.
Раніше у Греції запропонували запровадити "паспорт здоров’я" для туристів, який підтверджуватиме, що людина не є носієм коронавірусу.
Як повідомлялося раніше, Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.
Також міністри туризму країн Євросоюзу 27 квітня обговорять можливі дії на національному та європейському рівнях для швидкого відновлення туристичного сектора, який постраждав через пандемію коронавірусу.
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