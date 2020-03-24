У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів
|18:21 23.04.2020
|Румыния
Румунська поліція виписала 11 штрафів на загальну суму 135 000 леїв (близько 27700 євро) учасникам "шашличної вечірки" з містечка поблизу Сучави.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hotnews.ro
На другий день після Великодня група людей у місті Салча зібралася на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі. Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі.
Після перегляду трансляції проведеного співробітниками місцевої поліції розслідування було визначено 11 осіб (віком від 21 до 56 років), які порушили карантинні обмеження на пересування та на колективні зібрання, і було ухвалено рішення про накладення штрафів.
Зазначимо, що 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.
Раніше повідомлялося, що в Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.
Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що з 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.
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