"Суд" оставил Шабана Умерова под стражей до 15 июня 2020 года

18:01 23.04.2020   Крым

23 апреля 2020 года в Третьем Апелляционном суде в Сочи состоялось рассмотрение апелляционной жалобы в интересах Умерова Шабана Изетовича на постановление "Верховного суда" оккупированного Крыма о продлении срока содержания под стражей.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, который участвовал со своим подзащитным посредством видеоконференцсвязи из СИЗО Симферополя, передает Крымская солидарность.

 Суд отказал в удовлетворении жалобы защиты, оставив в силе постановление суда первой инстанции, продлив Шабану Умерову срок содержания под стражей до 15 июня 2020 года.

«В ходе судебного заседания Шабан агъа заявил отвод коллегии судей, обосновав это тем, что он считает себя гражданином Украины. Он требует в отношении себя в приоритетном порядке применения норм Международного гуманитарного права 4 Женевской конвенции, согласно которой уголовное преследование, в том числе избрание меры пресечения, в отношении него является незаконным и недопустимым. По этим основаниям Шабан агъа заявил отвод. Суд отказал в удовлетворении отвода», - рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.

Защита в ходе слушания также обратила внимание на несостоятельность и необоснованность выводов суда, указав, что все выводы были основаны на предположениях, не находящих своего подтверждения в материалах дела и не соответствующих фактическим обстоятельствам. В частности, сторона обвинения сослалась на то, что подсудимый предположительно, находясь на свободе, «может продолжать заниматься преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по данному уголовному делу, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, скрыться от органов предварительного следствия и суда».

«Что касается состояния здоровья, у Шабан агъа критических жалоб нет. Его продолжает беспокоить боль в области сердца, как раньше. Вечерами периодически у него возникают эти боли. Он неоднократно обращается к медперсоналу следственного изолятора, однако надлежащей помощи медицинской ему не отказывается.

Напомню, защита также направляла соответствующие обращение. На ряд из которых были получены ответы. Точнее не ответы, я бы назвал их отписками, поскольку по сути медперсонал ставит нас в известность, что каких-либо проблем у Шабан агъа нет, ему медицинская помощь оказывается по требованию должным образом и каких-то оснований для его направления на более глубокое обследование не требуется на данный момент. К сожалению, таковы реалии следственного изолятора, таковы реалии содержания политзаключенных, крымских татар, граждан Украины сегодня в Крымском следственном изоляторе».

Шабан Умеров передал народу слова благодарности и приветствия. Также он поздравил народ с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Он выразил надежду, что в ближайшее время справедливость восторжествует, и все, кто сегодня не справедливо преследуется, будет освобождены.

Напомним, Шабан Умеров - фигурант второй симферопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир». Обвиняется по ч.1 ст.205.5 УК РФ («организация деятельности запрещенной в России, но свободно действующей в других странах политической организации «Хизб ут-Тахрир»»). Под стражей с 27 марта 2019 года.



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