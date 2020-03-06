У Грузії через пандемію стали менше виробляти вина.

Одні підприємства скорочують виробництво, інші - і зовсім зупиняють, передає УНН із посиланням на currenttime.tv.

Так, у Грузії виробництво вина скоротили як дрібні виноробні, так і великі компанії.

Повідомляється, що більшість дрібних грузинських виноробів продають свою продукцію за кордон, а з початком пандемії коронавірусу експорт практично зупинився: левова частка покупців вважають за краще перечекати кризу.

Представники великих компаній, які щорічно виробляють мільйони пляшок вина, кажуть, що експорт їх продукції поки знизився лише незначно, але зате сповільнилося саме виробництво. Через жорсткі карантинні заходи, які діють по всій країні, частину потужностей довелося зупинити.

Виноробство не головна, але доволі дохідна галузь грузинської економіки. У 2019 році з Грузії було експортовано до 94 мільйонів пляшок вина.

Всього сукупні доходи від торгівлі вином, бренді і грузинською традиційною горілкою - чачою склали близько 345 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що згідно з даними Держстату, українці вважають за краще купувати і пити вино вітчизняного виробництва.

Так, ТОП-3 наших брендів за показником популярності/впізнаваності серед споживачів сьогодні виглядають так: Koktebel (77,4%), "Шустов" (79,9%) і "Грінвіч" (71%).

Відзначимо, відомий український педіатр доктор Комаровський вважає, що вино і коньяк - це противірусні "препарати", які сьогодні повинні бути у кожній "аптечці".