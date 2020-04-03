Село Семенівка на Миколаївщині оточили КПП та перекрили на в'їзд та виїзд через спалах коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації, передає УНІАН.

Відучора функціонує лише один шлях з боку автодороги Н-24, на якому працює цілодобовий контрольно-пропускний пункт.

"Ми організували повноцінну роботу даного КПП, дотримуючись усіх необхідних для його функціонування потреб. Персонал повністю забезпечений всіма необхідними санітарними засобами. Вжиті заходи дають можливість організувати моніторинг стану здоров'я людей шляхом безконтактного вимірювання температури", - розповів голова громади Володимир Неграй.

В ОДА уточнюють, що за нагальної потреби рух транспорту здійснюється за допомогою універсальної перепустки для працівників та службового транспорту установ, служб, суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність села Семенівка.

"Без перепустки дозволено перетинати КПП лише громадянам, постійне місце проживання яких зареєстроване в селі Семенівка", - додали в адміністрації.

