Глави МЗС України та Лівії обговорили питання звільнення 18 українських моряків

17:01 23.04.2020   Украина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають в ув'язненні в цій країні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Інтерфакс-Україна.

"Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких чотири члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера "Рута", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС у четвер.

Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дадуть змогу це зробити.

У свою чергу лівійський колега поінформував главу МЗС України про ситуацію з безпеки в Лівії.



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