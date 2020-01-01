Глави МЗС України та Лівії обговорили питання звільнення 18 українських моряків
|17:01 23.04.2020
|Украина
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають в ув'язненні в цій країні.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Інтерфакс-Україна.
"Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких чотири члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера "Рута", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС у четвер.
Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дадуть змогу це зробити.
У свою чергу лівійський колега поінформував главу МЗС України про ситуацію з безпеки в Лівії.
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