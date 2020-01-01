Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з главою МЗС Лівії Мухамедом Сіялою обговорив питання звільнення 18 українських моряків, які перебувають в ув'язненні в цій країні .

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Інтерфакс-Україна.

"Особливу увагу сторони приділили питанню звільнення 18 українських моряків, які перебувають у місцях позбавлення волі на території Лівії, серед яких чотири члени екіпажу танкера Captain Khayyam та 14 членів екіпажу танкера "Рута", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС у четвер.

Кулеба підтвердив, що Україна і надалі визнає Уряд національної згоди, а також підтримує територіальну цілісність Лівії. Він також запросив Мухамеда Сіялу відвідати Україну з візитом, коли обставини дадуть змогу це зробити.

У свою чергу лівійський колега поінформував главу МЗС України про ситуацію з безпеки в Лівії.