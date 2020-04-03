«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
|16:01 23.04.2020
|Крым
22 апреля 2020 года имама Советского района Дилявера Халилова повторно вызвали в прокуратуру. Как выяснилось по прибытию, его обвиняют в новом административном правонарушении.
Комментарий адвоката о хронике давления на имама Халилова в видеосюжете Крымская солидарность.
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