22 апреля 2020 года имама Советского района Дилявера Халилова повторно вызвали в прокуратуру. Как выяснилось по прибытию, его обвиняют в новом административном правонарушении.

Комментарий адвоката о хронике давления на имама Халилова в видеосюжете Крымская солидарность.