Підконтрольна Росії влада анексованого Криму чекає на прибуття 40 моряків на півострів з-за кордону. Їх мають намір відправити в обсерватор через загрозу завезення ними COVID-19.

Про це повідомили 23 квітня під час засідання оперативного штабу Криму щодо запобігання поширення коронавірусу, передає Крым.Реалии.

«Сорок людей у нас прибуде додатково, домовилися... Обсерватор готуємо, всі повинні бути попереджені, що летять, відповідно – обробка літака. Це ціла група ризику», – сказав підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксенов.

За словами голови управління Роспотребнадзору в Криму і Севастополі Наталії Пеньковської, звернення надійшло від однієї з компаній, що займається вербуванням моряків для роботи на суднах закордонного плавання.

«Вони летітимуть чартерним рейсом через Калінінград-Домодєдово-Сімферополь. Підтвердження чартеру їм дадуть тільки після того, як ми підтвердимо прийняття цих громадян... Серед них є група з 10 жителів Севастополя», – повідомила Пеньковська.

У Криму 53 підтверджені випадки зараження COVID-19, у Севастополі – 25. Режим самоізоляції через пандемію в Криму і Севастополі продовжили до 30 квітня.

Раніше «Кримська правозахисна група» повідомила, що в період з 13 до 19 квітня в анексованих Криму і Севастополі практично в два рази зросла кількість офіційно підтверджених випадків COVID-19. Правозахисники стверджують, що отримана під час моніторингу інформація свідчить про те, що офіційні цифри, опубліковані російською владою, не відповідають дійсності.