Морпорты Украины перевалили 41 млн тонн грузов за январь-март 2020 года
|15:01 23.04.2020
|Украина
Морские порты Украины за январь-март 2020 года перевалили более 41 млн тонн грузов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.
Так, за указанный период зерна было перевалено 13,7 млн тонн (+1,7%), руды - почти 10,3 млн тонн (+31,8%). Перевалка контейнеров украинскими портами составила 265,5 тыс. TEU (+18,8%).
За три месяца в экспортном направлении было обработано 31,7 млн тонн (+10,1%) грузов, в импортном - 6,2 млн тонн (+19,2%), транзитных грузов - 2,8 млн тонн (+7,4%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла более 0,3 млн тонн (+10,5%).
Напомним, что впервые в истории МТП Южный выгрузил 857 вагонов за сутки. Предприятие установило очередной свой собственный рекорд.
Ще на цю тему:
Украинское Дунайское пароходство получило 8,6 млн гривен убытков по итогам 2019 года
Рекорд: Впервые морпорт Южный выгрузил 857 вагонов за сутки
Одесский порт обрабатывает первую в этом году партию нефти из США
Протягом тижня порти України збільшили експорт зерна на 26%
Держстивідор «Южний» достроково виконав квартальний план перевалки
До українського порту прибув другий танкер з нафтою для Білорусі
Морские порты Украины в январе-феврале 2020 года перевалили более 27 млн тонн грузов
У 2019 році держстивідор «Чорноморськ» отримав 177 млн грн збитку