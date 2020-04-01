Морские порты Украины за январь-март 2020 года перевалили более 41 млн тонн грузов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.

Так, за указанный период зерна было перевалено 13,7 млн тонн (+1,7%), руды - почти 10,3 млн тонн (+31,8%). Перевалка контейнеров украинскими портами составила 265,5 тыс. TEU (+18,8%).

За три месяца в экспортном направлении было обработано 31,7 млн тонн (+10,1%) грузов, в импортном - 6,2 млн тонн (+19,2%), транзитных грузов - 2,8 млн тонн (+7,4%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла более 0,3 млн тонн (+10,5%).

Напомним, что впервые в истории МТП Южный выгрузил 857 вагонов за сутки. Предприятие установило очередной свой собственный рекорд.