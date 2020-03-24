Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса .

"Ми припускаємо, що заражених в Придністров'ї може бути набагато більше офіційних цифр. Ми це бачимо на підставі біоматеріалу, що надходить для тестування в лабораторії Кишинева. Припускаємо, що можуть бути й інші дані, які на нинішньому етапі невідомі Кишиніву, тому що нам про це не говорять і від співпраці відмовляються", - заявила віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Крістіна Лєснік в інтерв'ю ЗМІ, повідомляє Балканський оглядач.

За її словами, адміністрація Придністров'я відмовляється від пропозиції Кишинева створити спільну робочу групу лікарів для боротьби з поширенням COVID-19. "Нам потрібно рухатися паралельно, тому що нові зараження можуть привести до створення нових вогнищ інфекції. Ми звернулися з цього приводу до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Їх представники заявили про готовність увійти до складу робочої групи Кишинева і Тирасполя, але групи немає, тому що Тирасполь відмовляється брати участь в її створенні. Вони кажуть, що в регіоні ситуація під контролем, але ми бачимо, що це не так. Тому будемо наполягати через всі дипломатичні, політичні та інші канали, щоб прискорити вирішення цієї проблеми", - зазначила віце-прем'єр.

Лєснік підкреслила, що Кишинів наполягатиме на скликанні засідання в форматі "5 + 2", щоб обговорити цю проблему і прийняти рішення.

Раніше Кишинів вже закликав Тирасполь в терміновому порядку організувати зустріч учасників переговорного процесу в форматі "5 + 2", однак домовитися не вдалося.

Згідно з даними на 22 квітня, в Придністров'ї зареєстровано 327 випадків зараження коронавірусів, 17 осіб вилікувалося, 15 - померло.

Всього в Молдові, включаючи ці дані, інфіковано 2614 осіб, вилікувалося 560, померло - 73.