В Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» з медичним вантажем. Зустрічає літак Президент України Володимир Зеленський та Секретар РНБО Олексій Данілов.

Прибуття літака транслював Офіс Президента, передає АрміяInform.

«Наша «Мрія» привезла в Україну 12 млн масок (як для лікарень, так і для аптечних мереж), також привезли близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тис. захисних костюмів 5 рівня захисту», – сказав Володимир Зеленський.

Як зазначається, прибув літак з найбільшим об’ємом перевезень і це хочуть занести в книгу Гіннесса та світовий рекорд – майже 1300 куб. м.