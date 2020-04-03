До України прибув транспортний літак Ан-225 «Мрія» з медичним вантажем
|14:21 23.04.2020
|Украина
В Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» з медичним вантажем. Зустрічає літак Президент України Володимир Зеленський та Секретар РНБО Олексій Данілов.
Прибуття літака транслював Офіс Президента, передає АрміяInform.
«Наша «Мрія» привезла в Україну 12 млн масок (як для лікарень, так і для аптечних мереж), також привезли близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тис. захисних костюмів 5 рівня захисту», – сказав Володимир Зеленський.
Як зазначається, прибув літак з найбільшим об’ємом перевезень і це хочуть занести в книгу Гіннесса та світовий рекорд – майже 1300 куб. м.
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