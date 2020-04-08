Оккупанты провели противолодочные учения в Черном море

14:01 23.04.2020   Крым

Патрульный корабль и два малых противолодочных корабля ЧФ РФ провели учение по поиску «вражеской» подлодки. Учения проходили в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Два малых противолодочных корабля «Касимов» и «Ейск» отработали поиск и слежение за субмариной условного противника. А также провели тренировку по бомбометанию и применению торпедного оружия.  Свою очередь патрульный корабль «Василий Быков» прикрывал противолодочников от нападения с воздуха.

Затем после совместных маневров расчеты кораблей провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Артиллеристы тренировались на щитах-мишенях, светящихся авиационных бомбах, сброшенных с самолётов морской авиации. Экипажи кораблей учились артиллерийским огнем уничтожать макеты плавающих мин.



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