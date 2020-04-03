Росія влаштує в Криму розсадник із хворими COVID-19 військовими: звезуть із усієї країни
|13:41 23.04.2020
|Крым
Росія готує для розміщення у Криму госпітальне судно для того, щоб ізолювати на ньому всіх своїх військовослужбовців, які хворі на коронавірус
Про поширення такої інформації на окупованому півострові заявив в інтерв'ю "Сегодня" постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає OBOZREVATEL.
За його словами, це становить потенційну загрозу для ще більшого погіршення епідеміологічної обстановки на півострові в умовах пандемії COVID-19.
"Пішла інформація про те, що РФ підготувала госпітальне судно ЧФ, яке багато років не виходило в море, щоб воно було готове прийняти хворих на коронавірус російських військовослужбовців із усієї території Росії. Це величезна потенційна загроза", – сказав він.
Кориневич зазначив, що, можливо, йдеться про корабль "Єнісей" в Севастополі, який може стати просто "розсадником коронавірусу".
"Бо на це госпітальне судно можуть звозити хворих на COVID-19 військовослужбовців із різних регіонів РФ", – підкреслив він.
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