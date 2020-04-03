Росія готує для розміщення у Криму госпітальне судно для того, щоб ізолювати на ньому всіх своїх військовослужбовців, які хворі на коронавірус

Про поширення такої інформації на окупованому півострові заявив в інтерв'ю "Сегодня" постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає OBOZREVATEL.

За його словами, це становить потенційну загрозу для ще більшого погіршення епідеміологічної обстановки на півострові в умовах пандемії COVID-19.

"Пішла інформація про те, що РФ підготувала госпітальне судно ЧФ, яке багато років не виходило в море, щоб воно було готове прийняти хворих на коронавірус російських військовослужбовців із усієї території Росії. Це величезна потенційна загроза", – сказав він.

Кориневич зазначив, що, можливо, йдеться про корабль "Єнісей" в Севастополі, який може стати просто "розсадником коронавірусу".

"Бо на це госпітальне судно можуть звозити хворих на COVID-19 військовослужбовців із різних регіонів РФ", – підкреслив він.