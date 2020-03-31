Росії не вдасться скористатись з пандемії, щоб позбутись санкцій за агресію в Україні – американські експерти

13:21 23.04.2020   Украина

Боротьба з коронавірусом сьогодні є пріоритетом для урядів країн усього світу. На протидію хворобі виділяються небувалі ресурси.

Як пандемія позначиться на війні на Донбасі і як вплине вона на процес мирного врегулювання, «Голос Америки» запитав у вашингтонських експертів: колишнього посла США в Україні, нині віцепрезидента Інституту миру Вільяма Тейлора та старшого директора Центру Пенн-Байдена з дипломатії та глобального залучення Майкла Карпентера.

Україна зараз має реальний шанс витіснити Росію з Донбасу. Пандемія коронавірусу, пов’язане з нею небувале падіння цін на нафту, а також триваючі понад 5 років міжнародні санкції – все це може примусити Кремль піти на компроміс, вважає колишній посол США в Україні, нині віцепрезидент Інституту миру Вільям Тейлор.

«Я думаю, що тиск на Кремль продовжує посилюватись. Вони вже перебували під тиском через санкції протягом 5 років. Ці санкції посилюються з часом. Їх ефективність є кумулятивною. Пандемія коронавірусу стане величезним тягарем, викликом, спричинить економічну кризу для економік всіх країн світу. Так що для росіян це стане додатковим фактором тиску, який може призвести до того, що Путін ще більше захоче послаблення санкцій. І єдиний шлях позбутися санкцій – це вивести війська з Донбасу.

Падіння цін на нафту, пов’язане з пандемією та конкуренцією між Росією та Саудівською Аравією, також чинить значний тиск на Росію. Так що всі ці економічні виклики дають чітко зрозуміти – єдиний спосіб для Росії зменшити тиск, принаймні позбавитись санкцій та мати торговельні відносини – це вивести війська (з Донбасу – ред.)», – каже Тейлор.

Майкл Карпентер погоджується: пандемія дуже зашкодить економіці Росії, втім, вважає аналітик, це не примусить Кремль припинити агресію в Україні.

Пандемія вдарить по Росії дуже сильно. Вони постраждають дуже сильно через розвалену, недієву систему охорони здоров’я. Але чи дасть це перевагу Україні? Не думаю
Майкл Карпентер

«Я думаю, що пандемія вдарить по Росії дуже сильно, думаю, вони брехали щодо кількості випадків, так само як Китай. Гадаю, вони постраждають дуже сильно через розвалену, недієву систему охорони здоров’я. Але чи дасть це перевагу Україні? Не думаю. У Росії великі резерви іноземної валюти. Падіння цін на нафту приборкали за допомогою домовленості про скорочення виробництва. Це не означає, що ціни повернуться до попередніх позначок і Росія продовжить втрачати прибутки від експорту нафти та газу. Але російський бюджет може витримати світову ціну близько 40 доларів за барель. Так, у них будуть певні проблеми з бюджетом у наступний рік. Звичайно, на них чекає глибока рецесія, але у Росії є також 530 мільярдів доларів резервів, тому я не думаю, що це падіння примусить Путіна шукати якогось компромісу щодо України», – каже Карпентер.

Натомість експерти висловлюють стурбованість, що Росія може скористатися моментом та розіграти карту коронавірусу з тим, щоб позбутися санкцій.

«Є небезпека, якщо Росія значно постраждає від коронавірусу, серед західноєвропейських країн будуть заклики послабити чи зняти санкції проти Росії. Я, звичайно, підтримую надання Росії всього необхідного медичного обладнання, але чинні санкції цього не забороняють, так що це не повинно бути проблемою. Моє ставлення до санкцій дуже просте – коли Росія виведе свої війська з України, тоді ми можемо говорити про зняття санкцій. Але, щоправда, Росія буде тиснути на певні західноєвропейські країни, щоб скасувати санкції. У США є цей тиск щодо санкцій проти Ірану, але поки що питання зняття санкцій проти Росії у США не обговорювалось», – каже Майк Карпентер.

Світові лідери розуміють, що в Європі є лише одна гаряча війна – і це війна на Донбасі. Якраз зараз може бути можливість для всіх сторін перемогти. Росіяни можуть виграти від зняття санкцій. Принаймні санкцій, пов’язаних з їх агресією на Донбасі
Вільям Тейлор

Війна проти коронавірусу поглинула увагу усього світу, але мирний процес на Донбасі повинен продовжуватись, наголошує Вільям Тейлор:

«Світові лідери розуміють, що в Європі є лише одна гаряча війна – і це війна на Донбасі. Якраз зараз може бути можливість для всіх сторін перемогти. Росіяни можуть виграти від зняття санкцій. Принаймні санкцій, пов’язаних з їх агресією на Донбасі. Санкції, накладені за їх анексію Криму, не будуть скасовані, допоки вони не підуть з Криму. Це правда, всі зараз зосереджені на боротьбі з пандемією, але це не означає, що ви не можете у той же час вдатися до певних кроків, які врятують життя та покращать безпеку».

На боротьбу з коронавірусом країни світу виділяють величезні кошти. Лише перший пакет допомоги постраждалим від коронавірусу громадянам та бізнесам у США становив майже 2 трильйони доларів. І, звичайно, це не може не позначитись на бюджетах країн, а, відтак, на іноземних програмах допомоги.

«Дефіцит, який виникне в результаті цих величезних програм допомоги постраждалим від коронавірусу, якимось чином треба буде перекривати. Під цим тиском опиняться як США, так і решта урядів у всьому світі. Тому всі іноземні програми допомоги також опиняться під тиском, всі урядові відомства відчують цей тиск. Можливо, навіть і Пентагон. Разом з тим я протягом двох десятків років бачу двопартійний консенсус щодо важливості України. Обидві палати Конгресу, обидві партії та Адміністрація підтримували Україну суттєвими пакетами допомоги. І, я думаю, це продовжиться», – запевняє колишній посол Вільям Тейлор.

Майк Карпентер погоджується: «Допомога Україні продовжуватиме надходити цього року так само, як і минулого. Можливо, якщо буде затяжна глибока глобальна рецесія, американські політики переглянуть безпекову допомогу у майбутньому. Але я більш схильний думати, що допомога Україні продовжуватиметься».

У рамках стримування російської агресії, в оборонному бюджеті США на 2020 рік асигновано 300 мільйонів на допомогу Україні.



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