В оккупированном Крыму зафиксирован рекордный рост инфицирования COVID-19

13:01 23.04.2020   Крым

В оккупированном Крыму за истекшие сутки выявлено 8 заболевших COVID-19. Общее количество инфицированных, по официальным данным «властей», достигло 78 (53 — в Крыму, 25 — в Севастополе).

Как сообщил «глава» Крыма Сергей Аксенов, на оккупированном полуострове в Бахчисарайском и Сакском районах подтвердили наличие COVID-19 еще у двух местных жителей. Об этом он сказал на заседании так называемого «оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции», пишут местные СМИ, передает ATR.

«За истекшие сутки два новых заболевших, это контакты заболеваний предыдущих дней. Один контакт — это из Железнодорожной больницы, близкий родственник (выявленного накануне — ред.). И супруг женщины из Сакского района, которая была госпитализирована ранее», — сообщил Аксенов.

По данным «врио губернатора» оккупированного Севастополя Михаила Развожаева, за прошедшие сутки в городе выявили еще шесть зараженных коронавирусом.

«Теперь у нас 25 человек с подтвержденным диагнозом. Все шесть подтвержденных случаев — это пациенты больницы Даши Севастопольской, они были в больнице под наблюдением, с признаками. Сейчас подтвердились тесты», — сообщил Развожаев.

Так, общее количество зараженных коронавирусом в оккупированном Крыму, по официальным данным «властей», достигло 78 (53 — в Крыму, 25 — в Севастополе).

Отметим, что по состоянию на 23 апреля на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» сообщается о 51 инфицированных в оккупированном Крыму, и о 25 — в Севастополе.



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