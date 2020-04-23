В России от COVID-19 умерло 42 человека за минувшие сутки.

Об этом 23 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом общее количество летальных исходов в России достигло 555, передает Известия.

Общее количество зараженных — 62 773, из них 4774 — за последние сутки.

Большая часть новых инфицированных выявлена в Москве — 1959.

В Московской области зарегистрировано 688 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 191.