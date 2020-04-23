За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
|12:41 23.04.2020
|Россия
В России от COVID-19 умерло 42 человека за минувшие сутки.
Об этом 23 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Таким образом общее количество летальных исходов в России достигло 555, передает Известия.
Общее количество зараженных — 62 773, из них 4774 — за последние сутки.
Большая часть новых инфицированных выявлена в Москве — 1959.
В Московской области зарегистрировано 688 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 191.
Ще на цю тему:
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
16:45 21.04.2020
15 тисяч російських військових відправили на карантин
15 тисяч російських військових відправили на карантин
19:41 17.04.2020
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
У четырех сотрудников "Северной верфи" в России тесты на коронавирус дали подозрительный результат
10:45 17.04.2020
В России не осталось регионов без коронавируса
В России не осталось регионов без коронавируса
10:30 16.04.2020
В России из-за вспышки коронавируса среди строителей верфи развернули мобильный госпиталь
В России из-за вспышки коронавируса среди строителей верфи развернули мобильный госпиталь
09:40 16.04.2020
В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался главный конструктор "Обуховского завода"
В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался главный конструктор "Обуховского завода"
13:45 15.04.2020
У Росії за добу коронавірусом заразилися 3388 осіб, число інфікованих перевищило 24 тисячі
У Росії за добу коронавірусом заразилися 3388 осіб, число інфікованих перевищило 24 тисячі
19:41 13.04.2020
Путін: ситуація з коронавірусом в Росії погіршується
Путін: ситуація з коронавірусом в Росії погіршується