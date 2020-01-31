Ремонт кораблей ВМФ Росси задержится, работы завершатся на несколько месяцев позже, чем планировалось
|12:21 23.04.2020
|Крым
В доках оккупированного Севастополя останутся два ракетных корабля на воздушной подушке (РКВП) «Самум» и «Бора», малый противолодочный «Суздалец», а также катер «Шуя». Задержка связана с тем, что в городе введен режим самоизоляции. Все прибывающие из других регионов граждане должны пройти двухнедельный карантин. Поэтому привозить необходимых для проведения ремонта специалистов не имеет смысла.
Корабли постоят
Все четыре корабля должны в рамках гособоронзаказа пройти в оккупированном Севастополе плановый ремонт ракетно-артиллерийского вооружения. За его проведение отвечает 13-й судоремонтный завод (СРЗ).
Согласно документам, которые есть в распоряжении «Известий», дирекция СРЗ для полноценного обследования пусковых установок собиралась привлечь специалистов из других российских городов и объявила конкурс на проведение этих работ. Завершить их планировали на «Самуме» — не позднее 9 июня, на «Боре» — до 17 августа, на «Суздальце» — к 20 августа, на «Шуе» — к 30 апреля.
Конкурс на проведение работ с указанными сроками СРЗ объявил 10 апреля. Но уже 15-го их изменил, сдвинув до 1 октября. Ремонт затягивается из-за распространения коронавирусной инфекции. В сопроводительных документах говорится, что вызов специалистов будет осуществляться после отмены режима самоизоляции.
Сейчас все граждане, прибывающие в оккупированный Севастополь из других регионов страны, должны две недели находиться на карантине, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
— В такой ситуации привозить специалистов в город не имеет смысла, — рассказал он «Известиям». — Тем более, что у флота нет сиюминутной необходимости в находящихся на ремонте судах. Катера и небольшие корабли у черноморцев есть. Например, современные МРК «Буян-М», которые вооружены крылатыми ракетами «Калибр». Хотя, конечно, быстроходные «Самум» и «Бора», имеющие на двоих 16 противокорабельных ракет «Москит», никогда не лишние.
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