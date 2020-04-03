До суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, яка обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила прес-служба ДБР, передає Інтерфакс-Україна.

"Слідством встановлено, що в 2014 році обвинувачена за власним бажанням перейшла на службу в псевдосудовий орган. Надалі, перебуваючи в складі судової колегії у кримінальних справах "Верховного Суду Республіки Крим", неодноразово підтримувала рішення щодо придушення громадянської активності проукраїнські налаштованих жителів півострова, які відстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014 р.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом лютого - березня 2016р. обвинувачена відмовляла в задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення суддів про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою українських громадян.

Крім цього, за активної участі обвинуваченої так званий "Верховний Суд Республіки Крим" прийняв незаконне рішення, згідно з яким протягом 9 місяців під вартою утримували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших громадян України.