В Україні коронавірусом заразилися 1386 медиків

11:41 23.04.2020   Украина

В Україні на COVID-19 захворіли 1386 медичних працівників та 457 дітей.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом за весь час пандемії захворіло 7 170 людей, з них 475 дітей, а також 1386 медпрацівників”, - повідомив Степанов.

За добу 22 квітня коронавірус виявили у 578 осіб, серед яких 44 дитини та 123 медичних працівники.

За словами Степанова, це своєрідний антирекорд за час епідемії, зумовлений тим, що на Вербну неділю та на великодні свята багато людей не дослухалися рекомендацій МОЗ та порушили карантинні вимоги.



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