Кількість хворих на коронавірус у Києві перевищила тисячу, в Україні загалом - 578 нових випадків
|11:01 23.04.2020
|Украина
Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтвердили вже 7 170 випадків коронавірусної інфекції.
За добу додалося 578 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я. З них - 44 дитини та 123 медичних працівники, передає ВВС.
Загалом за час спалаху в Україні 187 людей померли (+13 за добу), 504 пацієнти одужали (+80).
"578 випадків за добу - це новий антирекорд за весь час пандемії. Ми вважаємо, що це наслідок порушення карантину в тому числі під час Вербного тижня та безпосередньо Великодня", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу.
Найбільше хворих наразі - у Чернівецькій області (1 140), Києві (1 059) та Івано-Франківській області (644).
День тому в столиці було 989 випадків.
Тим часом у світі станом на ранок 23 квітня виявили 2,6 мільйона випадків коронавірусу. Понад 700 тисяч людей одужали, 184 тисячі померли.
За кількістю інфікованих, як і раніше, лідирують США, де вірус виявили вже у майже 850 тисяч людей.
Далі слідують Іспанія (208 тисяч заражених), Італія (187 тисяч) і Франція (159 тисяч).
У цих же країнах зафіксовано й найбільшу кількість летальних випадків: 47 тисяч - у США, 24 тисячі - в Італії, 21 тисяча - в Іспанії та Франції.
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