Суд у Росії розгляне апеляцію на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат
|08:30 23.04.2020
|Крым
Найближчим часом у Військовому апеляційному суді Московської області розглянуть скарги на вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».
Точна дата поки невідома, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова, який відвідав у слідчому ізоляторі одного із засуджених – Мусліма Алієва, передає Радіо Свобода.
«Наразі його доставили у СІЗО-1 у Ростові-на-Дону з СІЗО-3 Новочеркаська для ознайомлення з матеріалами справи перед майбутньою апеляцією на вирок Південного окружного військового суду. Зараз він перебуває у загальній камері і критичних скарг на умови утримання не має», – сказав Шейхмамбетов.
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.
Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем'єв назвав «політичним переслідуванням» цей вирок.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні через цей вирок.
Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».
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