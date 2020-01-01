Турецькі готельєри хочуть скасувати або трансформувати систему «все включено».



Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Главком.



Президент Асоціації туристичних агентств Туреччини Фіруз Баглікайя розповів, що харчування гостей за принципом шведського столу має на увазі відкриту викладку страв і користування загальними столовими приборами. Це, за його словами, неприпустимо в умовах пандемії.



Баглікайя зазначив, що виходом з ситуації може стати надання харчування по меню.



Додатковими аргументами на користь такої ініціативи він назвав те, що відмова від шведського столу дозволить контролювати соціальну дистанцію, а також скоротить кількість харчових відходів і зекономить кошти.



Опитані виданням експерти засумнівалися в реалізації такого плану. Так, керівник однієї з мережі турагентств зазначив, що «Анталья і all Inclusive - майже як синоніми. Відмова від цієї системи - серйозний ризик не заповнити готель навіть в хороший рік».



У Туреччині також анонсували зміни в роботі туристичних об'єктів у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Зокрема, планується впровадження сертифікації готелів на безпеку від Covid-19 і дотримання стандартів гігієни.



Передбачається, що об'єкти розміщення будуть зобов'язані гарантувати соціальне дистанціювання, а також регулярно проводити перевірку здоров'я всього персоналу.



