У Кілійському районі Одеської області COVID-19 діагностували у дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.

«У селі Шевченкове підтверджено ще один випадок COVID-19. Хворобу виявлено у дитини 2019 року народження», - зазначив Бойченко, наголосивши, що стан здоров'я дитини задовільний.

Загалом у Кілійському районі це 7-й випадок зараження. «Ситуація, що склалася, викликає серйозні побоювання і тривогу», - акцентував Бойченко.

За його даними, коронавірус діагностовано у дитини з сім'ї, де раніше він був виявлений у дорослих. За повідомленням місцевих жителів у соціальних мережах, захворів хлопчик, якому ще не виповнився рік.

