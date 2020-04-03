В Одеській області COVID-19 діагностували у немовляти
|10:21 23.04.2020
|Украина
У Кілійському районі Одеської області COVID-19 діагностували у дитини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко.
«У селі Шевченкове підтверджено ще один випадок COVID-19. Хворобу виявлено у дитини 2019 року народження», - зазначив Бойченко, наголосивши, що стан здоров'я дитини задовільний.
Загалом у Кілійському районі це 7-й випадок зараження. «Ситуація, що склалася, викликає серйозні побоювання і тривогу», - акцентував Бойченко.
За його даними, коронавірус діагностовано у дитини з сім'ї, де раніше він був виявлений у дорослих. За повідомленням місцевих жителів у соціальних мережах, захворів хлопчик, якому ще не виповнився рік.
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