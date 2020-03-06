Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що пропозиція Єврокомісії про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді кредитів для боротьби з COVID-19 не обумовлена конкретними вимогами.

Про це Боррель повідомив у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у форматі відеоконференції, передає УНІАН.

Зокрема, його запитали, чи нова пропозиція ЄК про надання макрофінансової допомоги для протидії коронавірусу десяти країнам, в тому числі Україні, передбачає умови, які необхідно виконати для отримання коштів. "Стосовно умов, які ці країни мають виконати для отримання допомоги для протидії коронавірусу, - там немає конкретних умов", - зазначив Боррель.

Він підкреслив, що основна мета нової допомоги полягає виключно у боротьбі з COVID-19. "Немає конкретиних умов. Лише одна полягає у тому, що ресурси будуть надаватися для боротьби саме з коронавірусом", - додав Боррель.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія схвалила пропозицію для виділення 3 млрд євро макрофінансової допомоги десяти країнам. Зокрема, Україна має отримати з цих коштів 1,2 млрд євро. Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. ЄК розраховує на швидке схвалення з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений без додаткових умов.

Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020 року чи першій половині 2021 року. В Офісі президента України зауважують, що, як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.



