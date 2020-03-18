У Євросоюзі сподіваються, що саміт "Східного партнерства" буде проведений попри пандемію COVID-19
|09:30 23.04.2020
|Украина
Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сподівається, що саміт країн "Східного партнерства" буде проведений у червні попри пандемію коронавірусу.
Про це Боррель сказав у Брююселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у форматі відеоконференції, повідомляє УНІАН.
За його словами, глави МЗС країн-членів Євросоюзу погодились, що поточна криза у зв'язку з коронавірусом є можливістю продемонструвати, що Європейський Союз є найбільш надійним партнером для Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.
"Ми обговорили, як ми можемо підтримати їх, аби ця ситуація не шкодила їхнім економікам, робочим місцям та інституціям, і що стремління впроваджувати реформи залишається на порядку денному", - зазначив Боррель.
"Саміт "Східного партнерства" у червні, який я очікую буде незмінним, повинен стати гарною подією підтвердити цю підтримку регіону, але також посприяти просуванню роботи у конкретних напрямках співпраці, стійкого економічного зростання і створення робочих місць", - наголосив Боррель.
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