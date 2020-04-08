У разі збереження нинішніх темпів поширення коронавірусної інфекції в Росії місця в лікарнях закінчаться через три-чотири тижні.

Про це сказав 22 квітня на засіданні координаційної ради при уряді Росії мер Москви Сергій Собянін, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Собяніна, загальна кількість місць у російських лікарнях становить 80 тисяч. Але за умови збереження сьогоднішнього темпу поширення вірусу найближчим часом може знадобитися 30 тисяч ліжок.

“За сьогоднішній день ми заповнили додатково 600 ліжок. 600 ліжок — це лікарня в Комунарці (одна з головних лікарень для прийому хворих на COVID-19 у Москві — ред.), образно висловлюючись. І такий темп зберігається”, — пояснив Собянін.

Станом на вечір 22 квітня в Росії зареєстрували 57,9 тисячі випадків захворювання на COVID-19, за останню добу — 5236 нових випадків, з них 2548 в Москві.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 6592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2,5 млн осіб.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.