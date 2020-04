Українськими та американськими вченими розроблені тест-системи на визначення антитіл IgA в сироватці крові людини до COVID-19 методом імуноферментного аналізу.

Це дозволяє визначити наявність коронавірусу в організмі людини на самій ранній стадії зараження - на 2-3 день, передає УНН.

Розробка тест-систем здійснювалася в Україні на базі НВК "Діапроф-Мед". Промислове їх виробництво також буде запущено на цьому підприємстві.

Крім того, на сьогодні, прийнято рішення оцінити тест-системи в Центрі з контролю і профілактики захворювань США (CDC) і отримати схвалення FDA (US Food and Drug Administration). Координувати роботу в цьому напрямку буде Михайло Фаворов, президент компанії DiaPrep System Inc. (Атланта, США).

В Україні ж оціночними випробуваннями тестів на визначення імуноглобуліну А керує професор, доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Відзначимо, раніше в Україні були розроблені тест-системи на визначення антитіл до коронавірусу в організмі людини (імуноглобулін G). Цей вид імуноферментного аналізу дозволяє констатувати одужання пацієнта від вірусу, а також використовувати антитіла тих, хто перехворів у лікуванні тяжкохворих пацієнтів з COVID-19.

Наступним етапом розробки, стало успішне випробування тест-систем на визначення імуноглобуліну M. Такий тест показує активну фазу зараження пацієнта коронавірусом. Перевага цього методу тестування в тому, що він, на відміну про ПЛР - імуноферментний, а отже більш дешевий і може проводиться на базі серологічних лабораторій по всій Україні. Вітчизняна база лабораторій, використовуючи цю розробку, зможе забезпечити масовий скринінг українців на COVID-19.

Таким чином, успішні оціночні випробування тест-систем на визначення імуноглобуліну A до COVID-19, стали третім етапом спільної україно-американської розробки діагностичних систем.

Довідка: два роки тому американська компанія DiaPrep System Inc. і українська Науково-виробнича компанія "Діапроф-Мед" уклали угоду про спільні розробки в області діагностики інфекційних захворювань. Робота над імуноферментними тест-системами на визначення IGg, IMg-антитіл, а також імуноглобуліну А до COVID-19 на базі "Діапроф-Мед" була розпочата в лютому 2020 року.

Президент DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов з 2014 по 2018 рік обіймав посаду заступника керівника по Центральній і Східній Європі Центру США з контролю і профілактиці захворювань (CDC).