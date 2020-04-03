В оккупированном Крыму имама Дилявера Халилова вызвали для дачи объяснений в российскую "прокуратуру" Советского района по обвинению в незаконной миссионерской деятельности.

22 апреля 2020 года, Дилявер Халилов в сопровождении адвокатов Назима Шейхмамбетова и Эмиля Курбединова явился по требованию "прокуратуры".

Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает, что обвинение о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В итоге прокуратура предъявила новое обвинение Диляверу Халилову по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

"Прокуратура" заявила, что молельная комната в мечети является спорткомплексом. Адвокат считает абсурдным тот факт, что теперь для того, чтобы проводить пятничную молитву, имам должен каждый раз ходить в сельский совет Советского района и просить разрешение на проведение молитвы.

По информации "Крымской солидарности", с 2004 года решением сельского совета данное здание по заявлению имама Дилявера Халилова было передано под мечеть. Это решение сохранилось. Но с приходом российской власти это здание не было перерегистрировано. Позиция "прокуратуры" состоит в том, что здание по российским законам не зарегистрировано, поэтому проведение пятничной молитвы на его территории будет оцениваться как несанкционированное собрание.

Защитники намерены в судебном порядке оспаривать действия "прокуратуры".