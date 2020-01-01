Боррель нагадав, яких саме реформ Євросоюз очікує від України

08:15 23.04.2020   Украина

В Україні "всі все добре знають" щодо очікувань Євросоюзу та реформ, які необхідно здійснити у сферах, які є основою політичної системи будь-якої країни Євросоюзу.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання журналістів, заявив Високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що ми очікуємо від України? Виконання зобов’язань та імплементації реформ, про які всі все добре знають. Це верховенство права, свобода преси, боротьба проти корупції. З цієї точки зору Президент Зеленський робить багато. Але ми знаємо також про перешкоди", - сказав Високий представник ЄС.

Він нагадав, що до деяких законопроєктів, наприклад, навколо свободи слова, вносилися тисячі поправок, які були спрямовані на те, щоб абстрагуватися від самого закону та його прийняття.

"Я знаю, що вони (у Верховній Раді, - ред.) навіть мають змінити процедуру, щоб опрацювати таку величезну кількість поправок. З цієї точки зору ми підтримуємо те, що вони намагаються робити. Я наполягаю – нічого більшого, але й нічого меншого: верховенство права, боротьба з корупцією, незалежність судової системи, свобода преси, — все це ті речі, які є основою політичної системи в країнах Європейського Союзу", - зауважив Боррель.

Нагадаємо: візит Високого Представника ЄС в Україну був вимушено скасований безпосередньо перед початком пандемії коронавірусу, тож після її завершення Боррель має намір здійснити перший закордонний візит саме до нашої країни.



Ще на цю тему:

11:15 16.01.2020
﻿Британія та агентство USAID нададуть Україні €4,6 млн на медичну реформу
12:01 11.10.2019
Сьогодні інституції ЄС презентують проєкти в Україні на 2019-2021 роки
11:15 11.10.2019
Україна та Литва обговорили організацію Міжнародної конференції з реформ у Вільнюсі
14:01 27.09.2019
Судреформа, боротьба з корупцією і деолігархізація: у МВФ назвали вимоги до України
18:31 23.05.2019
У Євросоюзі вважають, що СБУ потребує негайної реформи
18:31 14.05.2019
В Україні може з’явитися правовий інститут лобіювання
09:47 10.08.2018
Министерство инфраструктуры, АМПУ и Всемирный банк выбирают оптимальную модель управления активами портов
17:03 30.05.2018
Кабмин Украины одобрил Национальную транспортную стратегию до 2030 года
16:44 07.02.2018
Владимир Омелян анонсирует старт реформы пассажирских автоперевозок
14:25 26.12.2017
НАКО прекращает сотрудничество с ГК "Укроборонпром": нет реформ
11:51 08.11.2017
Украина позаимствует у Грузии опыт социальных реформ
17:19 30.06.2017
"Укрзализныця" внедрит иностранную практику Forensic для борьбы с коррупцией
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 22.04.2020
Греція пропонує запровадити "паспорт здоров’я" для туристів
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:30 22.04.2020
В Грузии обнародовали данные внешнеторгового оборота за три месяца
12:20 22.04.2020
Россия пытается открыть нелегальный офис собственных спецслужб в Грузии - независимый эксперт
17:30 21.04.2020
Грузія продовжує надзвичайний стан до 22 травня
08:01 21.04.2020
Україна відреагувала на відновлення "бордеризації" на окупованих територіях Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 23.04.2020
Кишинів впевнений, що влада Придністров'я приховує реальну ситуацію з епідемією коронавируса
20:30 21.04.2020
В Молдове каждый четвертый инфицированный COVID-19 - медработник
14:15 21.04.2020
В Кишиневі у поминальні дні закриють кладовища і скасують громадський транспорт
14:45 17.04.2020
У Кишиневі відкрили великодні ярмарки "щоб уникнути скупчення людей у магазинах"
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 23.04.2020
За прошедшие сутки в России 42 человека умерли от COVID-19
09:45 23.04.2020
У Росії місця в лікарнях для хворих на COVID-19 закінчаться за 3-4 тижні – мер Москви
21:00 22.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20, 21, 22 апреля
19:30 22.04.2020
Каспийская флотилия РФ провела учения по спасательной подготовке
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 22.04.2020
Румунія зібрала з порушників карантину 78 мільйонів євро штрафів
17:45 21.04.2020
Румунія з 15 травня планує поступово скасовувати карантин
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 23.04.2020
Турецькі готелі хочуть скасувати систему «все включено»
12:00 22.04.2020
Турция наращивает экспорт судов и яхт
14:45 21.04.2020
Ердоган оголосив комендантську годину у перші дні Рамадану
13:45 21.04.2020
Паром «Грейфсвальд» доставил в Черноморск подаренные СИЗ из Турции
Всі новини країни
Украина Украина
17:01 23.04.2020
Глави МЗС України та Лівії обговорили питання звільнення 18 українських моряків
16:41 23.04.2020
Україна очікує $2 мільярди траншу від МВФ у другому кварталі
16:21 23.04.2020
Звернення представників громадянського суспільства України щодо спроб РФ домогтися зняття чи послаблення санкцій
16:01 23.04.2020
«Теперь для проведения пятничной молитвы нужно разрешение сельского совета», - адвокат Эмиль Курбединов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд