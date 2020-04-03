Фигурантам третьего бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Осману Сейтумерову, Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сеитмеметову назначили проведение психиатрической экспертизы в больнице.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвокатов обвиняемых.

«Их вывозили в следственное управление ФСБ на бульвар Франко 13, там проходили следственные действия. Ознакомили с результатами амбулаторной экспертизы, которая состоялась в начале апреля и ознакомили с постановлением о назначении уже стационарной психиатрической экспертизы», – сообщила адвокат Эмине Авамилева.

По словам другого адвоката Назима Шейхмамбетова, фигуранты дела несогласны с проведением психиатрической экспертизы.

«Мой подзащитный возражал против направления его на такую экспертизу. Он сообщил следователю и об этом сделал отметку в соответствующем протоколе, что считает направление его на экспертизу незаконным, унижающим его человеческое достоинство. Он пояснил, что он никогда не имел травм головы, не страдал психическим расстройством, на учете у врача-психиатра или нарколога никогда не состоял. Этими обстоятельствами и фактами он обосновывал свои возражения», – резюмировал адвокат.

Российские силовики утром 11 марта провели обыски и задержали четверых крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. ФСБ подозревает задержанных крымчан в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в соседней России признана террористической. Российский правозащитный центр «Мемориал» считает обвиняемых по этим делам политзаключенными.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили «решительный протест» в связи с этими действиями ФСБ в Крыму. Спикер ведомства Екатерина Зеленко отметила, что Россия цинично «игнорирует все призывы мирового сообщества прекратить давление на крымских татар... как и, собственно, все резолюции международных, межправительственных институтов». Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту задержания крымских татар 11 марта.

Крымские «дела Хизб ут-Тахрир»

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.