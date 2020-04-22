Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ об отмене санкций

20:45 22.04.2020   Украина

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России, поданную с целью размыть санкционный режим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они ставят цель размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина не могла поддержать такую ​​резолюцию и поэтому прервала так называемую "процедуру молчания" и заблокировала эту инициативу.

"Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции", - сказал Кулеба.

В МИД напомнили, что примером эффективных решений являются две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.

"Наше государство предано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - добавил глава МИД.

Напомним, 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.



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