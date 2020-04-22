Украина заблокировала в ООН резолюцию РФ об отмене санкций
|20:45 22.04.2020
|Украина
Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию России, поданную с целью размыть санкционный режим.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией COVID-19 они ставят цель размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что Украина не могла поддержать такую резолюцию и поэтому прервала так называемую "процедуру молчания" и заблокировала эту инициативу.
"Мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследующие цель ослабить санкции", - сказал Кулеба.
В МИД напомнили, что примером эффективных решений являются две резолюции о противодействии COVID-19, уже одобренные Генассамблеей ООН, соавтором которых стала также Украина.
"Наше государство предано реальной борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - добавил глава МИД.
Напомним, 3 апреля Украина уже блокировала предыдущую попытку России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюцию, которая создала бы условия для ослабления санкций.
Ще на цю тему:
Росії не вдасться скористатись з пандемії, щоб позбутись санкцій за агресію в Україні – американські експерти
Німеччина стоїть на боці України в ЄС у питанні продовження санкцій проти РФ - посол
Коронавиирус не поможет: Кремлю напомнили условия для снятия санкций
Швеція не змінила позиції щодо санкцій проти РФ та співпрацюватиме з Україною в ОБСЄ
У Росії знову закликали політиків ЄС, США і Великої Британії відмовитися від санкцій
Норвегія: Санкції проти РФ збережуться до повного виконання нею Мінських домовленостей
Британія рекордно оштрафувала лондонський банк за порушення санкцій проти Сбербанку
Трамп продовжив санкції проти Росії через її кібератаки
Україна в ООН: Скасування санкцій щодо Росії – не на часі