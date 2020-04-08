Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20, 21, 22 апреля

21:00 22.04.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 20, 21 и 22 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Специалисты войск связи соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием защищенных спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты в полевых условиях развернули подвижные пункты управления и обеспечили устойчивую и непрерывную связь. Основные задачи военнослужащие выполняли на новейшей специальной технике: комплексах «Редут-2УС», радиостанциях Р-166, командно-штабных машинах Р-149АКШ, антенных модулях Р-431АМ и портативных станциях спутниковой связи «Белозер».

2. В Южной Осетии подразделения военной полиции российской военной базы 58-й общевойсковой армии ЮВО провели тактико-специальное учение, в ходе которого были уничтожены условные диверсанты в городских условиях.

Военные полицейские совершили марш к месту дислокации объектов, где выполнили задачи по скрытному подходу к захваченным зданиям, блокировали и уничтожили нападавших диверсантов. Военнослужащие использовали городские объекты для организации огневых позиций, также были отработаны элементы перемещения в парах и четверках с организацией прикрытия групп.

В ходе учения военные полицейские применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте. Также были применены различные типы нелетального оружия и специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было задействовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

3. Военнослужащие подразделений специального назначения ЮВО в Краснодарском крае совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом с предельных высот в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

На полигоне Молькино военнослужащие выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с предельной для парашютной подготовки высоты 4 тыс. м. Военнослужащие применяли парашюты «Арбалет-1» и «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После приземления группы совершали 20-километровый марш в точку сбора, где выполняли контрольные стрельбы из штатного оружия, а также проводили засады, налеты и уничтожение диверсантов условного противника.

Доставка групп спецназа в пункт постоянной дислокации осуществлялась с применением бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр-М» при выполнении противодиверсионных маневров.

4. Саперы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО приступили к очистке общевойсковых полигонов площадью более 1,5 тыс. га, расположенных на территории Чеченской республики.

До начала летнего периода обучения военнослужащим предстоит провести очистку территорий полигонов Гвардеец, Калиновский и Альпийский от неразорвавшихся боеприпасов. К работам привлечено более 40 единиц специальной техники.

В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для поиска взрывоопасных предметов применяются минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные снаряды не транспортируются, а подрываются на месте накладными зарядами.

Всего в зимнем периоде обучения на полигонах в Чечне было проведено более 300 различных тактических учений, около 200 боевых стрельб, свыше 1,2 тыс. занятий по огневой подготовке с боевой стрельбой, а также отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020.

5. Сто медицинских кроватей, а также медицинские консоли, мебель и компьютерный томограф поставлены для оборудования многофункционального медицинского центра Минобороны России, строящегося в Волгограде на территории военного госпиталя.

Ход строительства медицинского центра проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, прибывший с рабочей поездкой в Волгоград.

«Все усилия наших военных строителей нацелены на скорейший ввод в строй самых главных на сегодняшний день объектов», – заявил генерал-полковник А.Дворников. «На территории Южного военного округа усиленными темпами ведется строительство трех центров: в Волгограде, в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Все стройки находятся на круглосуточном контроле регионального центра управления округа», – уточнил командующий войсками ЮВО.

За месяц строительных работ на объекте завершено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей. Строители выполнили монтаж 5,3 тыс. кв. м кровли и 148 окон. На завершающей стадии работы по монтажу перегородок внутренней отделки, системы вентиляции, водоснабжения и электросетей.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают около 800 рабочих, в том числе более 380 человек ночью, задействовано 37 единиц строительной техники.

В настоящее время укомплектован штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

6. На вооружение военной полиции Южного военного округа в Ставрополе поступили комплекты индивидуальной защиты нового поколения «Черепаха».

Свыше 20 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков «Черепаха» и облегченных шлемов с тонированными стеклами поступили на базу комендатуры второго разряда Ставропольского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности. Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин «Ратник-2» – от огнестрельного оружия.

Всего к лету на оснащение военных полицейских поступит свыше 30 данных комплектов, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ-396221.

7. Военнослужащие горного мотострелкового соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии приступили к подготовке лошадей уникального вьючно-транспортного взвода к летнему периоду.

В соединении содержится более 80 лошадей монгольской и карачаевской пород. Всем животным будет проведена плановая вакцинация, а также смена подков. Также предстоит осмотр снаряжения, помещения конюшен переоборудуют на летний режим помещения, в рацион питания лошадей добавят свежую траву.

Перед началом нового периода обучения с вьючно-транспортным взводом также будут проведены пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, специальные выездки на полигоне.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади перевезли более 200 т грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта, преодолев свыше 2,7 тыс. км.

Всего по программе боевой подготовки в летнем периоде обучения для вьючно-транспортного взвода предусмотрено порядка 200 учебных часов.

8. Военнослужащие сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Минобороны России провели РХБ разведку местности в ходе учения на военном аэродроме российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа в Армении.

Военнослужащие совершили марш в район выполнения учебно-боевого задания, провели РХБ разведку местности, дозиметрический контроль радиоактивных веществ в местах подготовки летного состава соединения, в кабинах самолетов истребительной и салонах вертолетов армейской авиации, применив современный разведывательный химический мобильный комплекс. Также расчет мобильного комплекса осуществил забор проб воздуха, воды и грунта для исследования на наличие заражения.

В зоне условного заражения военнослужащие провели разведку и комплекс дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, военной и авиационной техники.

Для этих целей военнослужащие применили специальные средства мобильного комплекса РХБ разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и автомобильные разливочные станции.

В учении были задействованы военнослужащие сводного отряда войск РХБ защиты Минобороны России и российской военной базы ЮВО, а также около 50 единиц военной, специальной и авиационной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ.



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