Диагноз COVID-19 подтвержден еще у шестерых жителей оккупированного Севастополя.

Об этом журналистам сообщил т.н. "врио губернатора" оккупированного города Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.

«Сегодня (22 апреля) мы получили анализы, еще у шестерых человек подтвердился коронавирус. Теперь у нас 25 человек с подтвержденным диагнозом. Успокаивает только то, что все шесть подтвержденных случаев – это пациенты больницы имени Даши Севастопольской, они все находились в инфекционной больнице под наблюдением, уже были с признаками», – сообщил Развожаев.

Ранее сегодня сообщалось, что в Крыму выявлено 5 случаев заражения COVID-19 и 1 в Севастополе.