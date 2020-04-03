Коронавирус выявлен еще у шестерых жителей Севастополя
|20:15 22.04.2020
|Севастополь
Диагноз COVID-19 подтвержден еще у шестерых жителей оккупированного Севастополя.
Об этом журналистам сообщил т.н. "врио губернатора" оккупированного города Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.
«Сегодня (22 апреля) мы получили анализы, еще у шестерых человек подтвердился коронавирус. Теперь у нас 25 человек с подтвержденным диагнозом. Успокаивает только то, что все шесть подтвержденных случаев – это пациенты больницы имени Даши Севастопольской, они все находились в инфекционной больнице под наблюдением, уже были с признаками», – сообщил Развожаев.
Ранее сегодня сообщалось, что в Крыму выявлено 5 случаев заражения COVID-19 и 1 в Севастополе.
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