Адвокату вдалося 20 хвилин поспілкуватися з політв’язнем Мустафаєвим
|19:15 22.04.2020
|Крым
Адвокат Ліля Гемеджі зустрілася в російському СІЗО м. Ростова-на-Дону з політв'язням Сервером Мустафаєвим.
Як пише Укрінформ, про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.
«Після тривалої хвороби він виглядав блідим і схудлим, але в цілому - стан задовільний. Я думаю, що його блідість і схуднення пов'язані з відсутністю адекватної медичної допомоги, ослабленим імунітетом і відсутністю можливості передати йому вітаміни для підтримки здоров'я », - прокоментувала Гемеджі.
За її словами, після перерахування консульством України в Ростові-на-Дону фінансових коштів на рахунку політв'язнів, Сервер Мустафаєв зможе зробити покупки через інтернет-магазин, що відкрився в СІЗО-1.
«На рахунок Сервера Мустафаєва та інших в'язнів консульством України в Ростові-на-Дону були спрямовані кошти, і це є підтримкою з боку України своїм громадянам в місцях несвободи. Сервер передав через адвоката подяку консулу і всій консульській службі, яка, на його думку, дуже уважно ставиться до теми громадян України, які утримуються в слідчих ізоляторах, а також за матеріальну і психологічну допомогу », - зазначила Гемеджі.
У ході зустрічі адвокат та її підзахисний обговорили ситуацію, коли в Південному окружному військовому суді Мустафаєва з температурою вивезли на засідання суду.
«Говорили про те, яка реакція має бути з нашого боку, що ми можемо зробити в подальшому, щоб припинити подібні порушення», - зазначила юрист.
Також були обговорені питання стратегії захисту на майбутніх засіданнях, питання оскарження строків тримання під вартою, в тому числі, на підставі норм міжнародного гуманітарного права та четвертої женевської конвенції, а також рекомендації ВООЗ у зв'язку з пандемією коронавірусу.
В цілому адвокату вдалося поспілкуватися з підзахисним не більше 20 хвилин, оскільки бюрократичні процедури затримали початок зустрічі, перемістившись на обідню перерву.
Нагадаємо, 21 травня 2018 року близько 7 години ранку спецслужби нагрянули в будинок Сервера Мустафаєва в місті Бахчисараї і почали обшук, який тривав близько трьох годин. Його затримали і привезли на допит до будівлі ФСБ. 22 травня 2018 року Київська районний суд ухвалив рішення взяти Сервера Мустафаєва під варту в зв'язку з необґрунтованими обвинуваченнями в «участі в діяльності терористичної організації» за статтею 205.5.2 КК РФ.
Сервер Мустафаєв - ініціатор і координатор громадського об'єднання «Кримська солідарність», з 2015 року активно відвідував обшуки, суди за політично вмотивованими справами і допомагав сім'ям політв'язнів. В даний час кримінальна справа проти Мустафаєва знаходиться на стадії розгляду по суті в Південному Окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Йому загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.
Його визнано правозахисним центром «Меморіал» політичним в'язням.
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