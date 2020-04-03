Адвокат Ліля Гемеджі зустрілася в російському СІЗО м. Ростова-на-Дону з політв'язням Сервером Мустафаєвим.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Після тривалої хвороби він виглядав блідим і схудлим, але в цілому - стан задовільний. Я думаю, що його блідість і схуднення пов'язані з відсутністю адекватної медичної допомоги, ослабленим імунітетом і відсутністю можливості передати йому вітаміни для підтримки здоров'я », - прокоментувала Гемеджі.

За її словами, після перерахування консульством України в Ростові-на-Дону фінансових коштів на рахунку політв'язнів, Сервер Мустафаєв зможе зробити покупки через інтернет-магазин, що відкрився в СІЗО-1.

«На рахунок Сервера Мустафаєва та інших в'язнів консульством України в Ростові-на-Дону були спрямовані кошти, і це є підтримкою з боку України своїм громадянам в місцях несвободи. Сервер передав через адвоката подяку консулу і всій консульській службі, яка, на його думку, дуже уважно ставиться до теми громадян України, які утримуються в слідчих ізоляторах, а також за матеріальну і психологічну допомогу », - зазначила Гемеджі.

У ході зустрічі адвокат та її підзахисний обговорили ситуацію, коли в Південному окружному військовому суді Мустафаєва з температурою вивезли на засідання суду.

«Говорили про те, яка реакція має бути з нашого боку, що ми можемо зробити в подальшому, щоб припинити подібні порушення», - зазначила юрист.

Також були обговорені питання стратегії захисту на майбутніх засіданнях, питання оскарження строків тримання під вартою, в тому числі, на підставі норм міжнародного гуманітарного права та четвертої женевської конвенції, а також рекомендації ВООЗ у зв'язку з пандемією коронавірусу.

В цілому адвокату вдалося поспілкуватися з підзахисним не більше 20 хвилин, оскільки бюрократичні процедури затримали початок зустрічі, перемістившись на обідню перерву.

Нагадаємо, 21 травня 2018 року близько 7 години ранку спецслужби нагрянули в будинок Сервера Мустафаєва в місті Бахчисараї і почали обшук, який тривав близько трьох годин. Його затримали і привезли на допит до будівлі ФСБ. 22 травня 2018 року Київська районний суд ухвалив рішення взяти Сервера Мустафаєва під варту в зв'язку з необґрунтованими обвинуваченнями в «участі в діяльності терористичної організації» за статтею 205.5.2 КК РФ.

Сервер Мустафаєв - ініціатор і координатор громадського об'єднання «Кримська солідарність», з 2015 року активно відвідував обшуки, суди за політично вмотивованими справами і допомагав сім'ям політв'язнів. В даний час кримінальна справа проти Мустафаєва знаходиться на стадії розгляду по суті в Південному Окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Йому загрожує до 20 років тюремного ув'язнення.

Його визнано правозахисним центром «Меморіал» політичним в'язням.