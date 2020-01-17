В Ялте обнаружено тело московского чиновника
|18:15 22.04.2020
|Ялта
Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения тела жителя Москвы в оккупированном Крыму, ранее объявленного в розыск как без вести пропавшего.
Об этом Крыминформу сообщила старший помощник руководителя главного следуправления оккупационного ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела жителя Москвы, ранее объявленного правоохранительными органами в розыск как без вести пропавшего, – сообщила Постнова. – По результатам разыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты. Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют».
Речь идет о заместителе руководителя департамента культуры Москвы Леониде Ошарине. Он приехал в Крым из Краснодарского края на такси в конце марта, после чего перестал выходить на связь.
Позже появилась информация, что причиной смерти заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, найденного мертвым в Ялте, по предварительным данным, стало самоубийство.
«На теле Ошарина обнаружены травмы, характерные при совершении суицида. Окончательные выводы можно будет сделать по результатам экспертизы», – сказал собеседник агентства.
По его данным, тело 47-летнего Ошарина было обнаружено в ванной комнате собственником квартиры после того, как Ошарин на протяжении нескольких дней не выходил с ним на связь. «При заключении договора об аренде Ошарин не предъявил документов, заверив, что предоставит их позже. Владелец жилья знал его только по имени», – добавил источник.
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