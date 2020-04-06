Россия стремительно теряет второй ключевой источник доходов в иностранной валюте - экспорт газа

17:15 22.04.2020   Россия

Вслед за крушением рынка нефти российская экономика стремительно теряет второй ключевой источник доходов в иностранной валюте - экспорт газа в Европу.

Спотовые цены на европейских газовых хабах продолжают лететь вниз, обновляя исторические минимумы практически каждый день, пишет finanz.ru.

На британской площадке National Balancing Point газ с поставкой в среду стоит 42,27 доллара за тысячу кубометров, а контракты на следующую неделю заключаются по 36,85 доллара за тысячу кубов, сообщает «Интерфакс».

Это ниже средней цены «Газпрома» для российских потребителей. За январь-сентябрь 2019 года (последний доступный период отчетности по МСФО) компания продавала газ внутри страны по 4050 рублей за тысячу кубометров. Это 62,3 доллара в пересчете по курсу на конец третьего квартала прошлого года (64,97 рубля за доллар) и 52,8 доллара, если использовать текущий биржевой курс (76,64 рубля за доллара на 12.58 мск среды).

Если сравнивать британские котировки с ценами на газ для разных субъектов РФ, то сейчас топливо для промышленных потребителей дешевле только в регионах добычи - Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе ХМАО и ЯНАО, причем без учета расходов на транспортировку и таможенные пошлины. На юге Тюменской области, например, газ стоит 45 долларов за тысячу кубометров, что уже выше британских биржевых цен.

На главной спотовой площадке Европы - голландской TTF - цена газа с немедленной поставкой рухнула до 66,8 доллара за тысячу кубометров. Это на 12%, или 9,2 доллара ниже средних котировок прошлой недели.

Несмотря на обвал цен, в ЕС продолжается приток сжиженного газа, который поставляется главным образом со спотового рынка. Так, за 28 дней марта в ГТС Европы было поставлено 9,4 млрд кубических метров регазифицированного СПГ. Для сравнения за тот же период февраля объем поставок составил 9,2 млрд кубометров, а марта прошлого года - 8,6 млрд кубов.

В Британии за первые 20 дней апреля поставки СПГ выросли на 5%, а на прошлой неделе (с 14 по 20 апреля) - на 28% год к году.

Европейские цены на газ еще в марте упали ниже критической черты для поставщиков СПГ даже по операционным издержкам. «Однако у многих трейдеров СПГ-танкеры зафрахтованы на долгосрочной основе, что позволяет учитывать затраты на фрахт в качестве уже понесенных издержек, поэтому поток американского СПГ на экспортные рынки не останавливается», - отмечают эксперты «Сколково».

По итогам первого квартала экспорт газа принес в Россию 7,1 млрд долларов - вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных по платежному балансу ЦБ.

Средняя экспортная цена «Газпрома» все-таки значительно выше хабовых котировок: концерн использует более «длинные» биржевые инструменты определения цены, сохраняет определенную долю нефтяной привязки, и кроме того, его контракты защищены условием take-or-pay.

«С другой стороны, на фоне текущих цен «Газпром» не способен наращивать поставки по долгосрочным контрактам, и главным драйвером поставок являются продажи через электронную торговую платформу», где газ стоит существенно дешевле, напоминают эксперты «Сколково».



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