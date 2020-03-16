Правительство России одобрило поправки в закон «О полиции», существенно расширяющие полномочия силовиков.

Как пишет finanz.ru, об єтом рассказал «Интерфаксу» источник в аппарате Госдумы России.

Документ, уже согласованный кабмином, но еще не внесенный в парламент, дает правоохранительным огранам право, в частности, вскрывать автомобили без присутствия владельца и оцеплять жилые дома.

Вскрытие транспортных средств, согласно законопроекту, может проводиться «для спасения жизни граждан или предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Присутствие владельца не обязательно - достаточно оповестить его в течение 24 часов. При этом сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный при вскрытии, если оно осуществлялось на законных основаниях.

Кроме того, полиция получает право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Расширяются полномочия силовиков в работе с огнестрельным оружием. Законопроект предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Иммунитет полицейских от судебного приследования также расширяется. Статья 30 действующего закона дополняется положением о том, «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».