У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
|20:30 22.04.2020
|Армения
У Вірменії через пандемію коронавірусу змінюють церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств вірмен в Османській імперії в 1915 році.
Традиційну смолоскипову ходу, яку щороку проводять в Єревані 23 квітня, скасували «в інтересах безпеки і збереження здоров’я громадян». Як пише Радіо Свобода, про це повідомив 21 квітня речник уряду Едуард Аґаджанян.
Натомість 23 квітня, напередодні 105-их роковин трагедії, будуть вимкнені вуличні ліхтарі, а по всій країні лунатимуть церковні дзвони.
Наступного дня прем’єр-міністр Нікол Пашинян і голова Вірменської церкви католикос Гарегін II відвідають меморіальний комплекс на вершині гори Цицернакаберд, щоб покласти квіти до вічного вогню в центрі пам’ятника, присвяченого жертвам.
Від 21 квітня меморіальний комплекс буде зачинений з організаційних і безпекових міркувань, повідомляє Armenpress.
Минулого місяця Вірменія оголосила надзвичайний стан і запровадила загальнонаціональний карантин, щоб уповільнити поширення коронавірусу. Влада країни повідомила про 1401 випадок захворювання і 24 смерті.
Вірменська сторона заявляє, що під час Першої світової війни були вбиті 1,5 мільйона людей, у той час, як розпадалася Османська імперія. Цю заяву підтримують близько 30 інших країн, називаючи вбивства геноцидом.
Туреччина не визнає геноцидом убивства вірмен, які розпочалися в 1915 році, Анкара заявляє про насильство не лише з боку Османської імперії, а й із боку представників вірменської меншини.
Туреччина заявляє, що від 300 до 500 тисяч вірмен і принаймні стільки ж турків загинули в громадянській війні, коли вірмени піднялися проти османських правителів і приєдналися до вторгнення російської армії.
Ще на цю тему:
Парламент Сирии признал массовое убийство армян в Турции геноцидом
Эрдоган: Турция открыла доступ ко всем военным архивам для изучения событий 1915 года
В Армении состоятся траурные мероприятия в память о жертвах геноцида армян в 1915 году
Певица Шер призвала Великобританию признать геноцид армян
Посол Армении в США обсудил с конгрессменами ряд вопросов о признании Геноцида армян
Эксперт: Позиция США по вопросу Геноцида армян остается неизменной
В Турции отменили концерт, посвященный геноциду армян
«Всемирная ассоциация болгар» осудила Геноцид армян
Турция отозвала своего посла из Германии