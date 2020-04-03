Прокуратура АРК направила в суд обвинения в госизмене против двух экс-депутатов из Севастополя
|20:00 22.04.2020
|Севастополь
Прокуратура АРК совместно с крымским управлением СБУ направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов горсовета оккупированного Севастополя.
Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры АРК, по результатам проведенного специального предварительного расследования, бывшие депутаты обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), пишет Крым.Реалии.
«Следствием установлено, что в 2014 году данные депутаты приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АРК о проведении «референдума», которым в свою очередь Россия пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», – сказано в сообщении.
Отмечается, что своими действиями обвиняемые «нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины, помогли Российской Федерации оккупировать полуостров».
«В связи с тем, что обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования», – пояснили в ведомстве.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
В прокуратуре не называют имена и фамилии экс-депутатов. Как удалось выяснить Крым.Реалии, данные обвиняемые – Владимир Чекмезов и Сергей Шестов. Их комментарии относительно предъявленных обвинений отсутствуют.
Прокуратура АРК направила в суд всего 25 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Севастопольского городского совета.
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