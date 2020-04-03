Прокуратура АРК совместно с крымским управлением СБУ направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших депутатов горсовета оккупированного Севастополя.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры АРК, по результатам проведенного специального предварительного расследования, бывшие депутаты обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), пишет Крым.Реалии.

«Следствием установлено, что в 2014 году данные депутаты приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АРК о проведении «референдума», которым в свою очередь Россия пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации», – сказано в сообщении.

Отмечается, что своими действиями обвиняемые «нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины, помогли Российской Федерации оккупировать полуостров».

«В связи с тем, что обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования», – пояснили в ведомстве.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В прокуратуре не называют имена и фамилии экс-депутатов. Как удалось выяснить Крым.Реалии, данные обвиняемые – Владимир Чекмезов и Сергей Шестов. Их комментарии относительно предъявленных обвинений отсутствуют.

Прокуратура АРК направила в суд всего 25 обвинительных актов в отношении экс-депутатов Севастопольского городского совета.