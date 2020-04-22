Єврокомісія схвалила надання Україні 1,2 млрд євро позики для подолання коронакризи
|19:45 22.04.2020
|Украина
ЄС надасть країнам-сусідам 3 млрд євро для боротьби з коронавірусом, з яких Україна матиме право отримати позики на суму 1,2 млрд євро.
Як пише "Європейська правда", таке рішення Єврокомісія ухвалила в середу, 22 квітня.
Європейська комісія оголосила про надання макрофінансової допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу 10 країнам. Із загальної суми у 3 млрд євро найбільше коштів отримає Україна - 1,2 млрд євро. На другому місці за обсягом - Туніс (600 млн), третя - Боснія та Герцоговина (250 млн).
Обов'язковою умовою надання позики є відновлення співпраці України із МВФ.
Рішення про надання макрофінансової допомоги не є остаточним, за правилами ЄС воно потребує схвалення Європарламентом та Радою ЄС, а в Україні воно потребуватиме схвалення Верховною радою. Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні закликав ЄП та Раду ЄС "якнайшвидше схвалити цей важливий пакет (угод про макрофінансову допомогу)", повідомили в пресслужбі ЄК.
Важливо зазначити, що макрофінансова допомога не є безповоротною, а надається у формі кредитів за низькою відсотковою ставкою.
Втім, кредити у рамках МФД є довгостроковими та надаються під низький плаваючий відсоток - Євросоюз позичає ці кошти на міжнародних ринках і передає кошти у розпорядження держав-партнерів. Тривалість даної позики, а також те, чи буде вона розбита на кілька траншів, наразі не уточнюється. Метою макрофінансової допомоги є подолання дефіциту бюджету, тому держави-реципієнти мають право витрачати кошти на свій розсуд, фінансуючи звичні бюджетні витрати.
Як відомо, ключовою вимогою для початку фінансування є ухвалення змін у законодавство, яке унеможливить повернення Приватбанку колишнім власникам. Раніше посол ЄС назвав "антиколомойський" закон лакмусовим папірцем для України.
Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії.
"Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді", – зазначив президент.
У пресрелізі на сайті Офісу президента зазначається, що кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України та дозволять державі звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення наслідків пандемії.
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