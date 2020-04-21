Министерство инфраструктуры Украины упростило выдачу удостоверений водителям малых и маломерных судов.

Nеперь они выдаются в формате пластиковой карточки размером 54×86 мм, кроме того, документ не нуждается в дополнительном подтверждении квалификации при его замене, сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения утверждены приказом Мининфраструктуры от 27 декабря 2019 года (№987), зарегистрированным в Министерстве юстиции 11 марта 2020 года.

"Государство должно обеспечивать граждан удобными и эффективными государственными сервисами. И мы идем по пути такого упрощения там, где есть возможность, анализируем международный опыт. В Украине уже действует упрощенная выдача новых удостоверений судоводителям малых и маломерных судов (ММС). Теперь их можно получать в формате пластиковых карточек без дополнительного подтверждения квалификации при замене", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он сообщил, что ранее такие удостоверения изготавливались на бумаге в формате А6 с дальнейшим ламинированием. В случае их замены предусматривалось обязательное подтверждение успешного прохождения квалификации в квалификационной комиссии. Сейчас такая процедура аннулирована.

В свою очередь, внедрена возможность осуществлять проверку знаний кандидата по управлению ММС с помощью информационно-телекоммуникационных систем путем тестирования.

По данным министерства, следующим шагом должно стать получение таких удостоверений через соответствующие сервисные центры.

Ранее в Украине упростили процедуру регистрации маломерных судов. Кроме того, отменили обязательное прохождение собственниками таких судов техосмотра